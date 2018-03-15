14:57 15.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове на вокзале изъяли взрывчатку

На Харьковской железнодорожной станции "Основа" полицейские задержали 41-летнего мужчина. Из сумки злоумышленника изъяли взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

В Харькове на вокзале изъяли взрывчатку

Правоохранители совместно с военнослужащими службы правопорядка остановили харьковчанина на вокзале и отобрали у него взрывоопасный предмет. Им оказалась тротиловая шашка, которую полицейские сразу направили на экспертизу.

Как объяснил задержанный мужчина, он нашел взрывчатку около одной недели назад, в то время, когда находился на мусорной свалке города.

В настоящее время по факту открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с боеприпасами или взрывчатыми веществами". Харьковчанину грозит мера пресечения в виде лишения свободы на срок до семи лет, если его вина будет доказана.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Харькове во время демонтажа, поврежденных в результате пожара конструкций двухэтажного жилого дома, обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.


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