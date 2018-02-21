В Харькове в стене дома нашли боеприпасы - ФОТО

Сотрудники строительной компании, которые проводили ремонтно-восстановительные работы, обнаружили боеприпасы в пустоте деревянной перегородки. Как сообщает во вторник, 20 февраля, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, до прибытия пиротехнической службы все работы были приостановлены, а место находки взято под охрану сотрудниками полиции.

Пиротехники, прибывшие на место происшествия, идентифицировали обнаруженные предметы как патроны калибра диаметром 12,7 мм в количестве 13 единиц и минометную мину диаметром 50 мм времен Второй мировой войны.

Во время дальнейшего обследования дома с помощью металлоискателя других опасных предметов обнаружено не было, - заверили спасатели, добавив, что все найденные боеприпасы пиротехники вывезли и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, селе Калиновка Киевской области нашли 433 боеприпаса времен Второй мировой войны.