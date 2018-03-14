Во Львове прогремел взрыв на Лычаковском кладбище

Тут неизвестные бросили гранату. К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, неизвестный предмет обследуют специалисты, надгробия также не повреждены.

Вместе с тем охранник рассказал, что взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет, после чего образовалась ямка 30 сантиметров в диаметре. На месте уже работают эксперты, - пояснил он.

В то же время депутат Львовской городской рады Игорь Зинкевич на своей страничке в Facebook написал, что взрыв на улице Мечникова возле Лычаковского кладбища. Неизвестный предмет бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, сейчас на месте полиция пожарная и взрывотехники, - рассказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет польского Сейма по вопросам специальных служб в четверг, 22 марта, обсудит роль российских спецслужб в действиях, направленных на дестабилизацию польско-украинских отношений в Украине и Польше.