10:17 10.03.2018 | Происшествия | Новости
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Мятежники постепенно эвакуируются из Восточной Гуты - ВИДЕО

Сирийская Армия Ассада начала оттеснять оппозиционные войска из Восточной Гуты. Об этом передает "Радио Свобода".

Мятежники постепенно эвакуируются из Восточной Гуты - ВИДЕО

Сообщается, что часть боевиков отряда "Джейш аль-Ислам" уже начали эвакуировать свои силы на север страны, ближе к территории Идлиба. 

Одному из государственных каналов удалось запечатлеть кадры того как мятежники со своими семьями прибывают к пропускному пункту Аль-Вафидин и садятся в автобус.

Напомним, что Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте для организации "живых" коридоров для эвакуации 400 тыс населения города.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", Армия Ассада близка к полной оккупации Восточной Гуты.


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