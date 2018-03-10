Мятежники постепенно эвакуируются из Восточной Гуты - ВИДЕО

Сообщается, что часть боевиков отряда "Джейш аль-Ислам" уже начали эвакуировать свои силы на север страны, ближе к территории Идлиба.

Одному из государственных каналов удалось запечатлеть кадры того как мятежники со своими семьями прибывают к пропускному пункту Аль-Вафидин и садятся в автобус.

Напомним, что Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте для организации "живых" коридоров для эвакуации 400 тыс населения города.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Армия Ассада близка к полной оккупации Восточной Гуты.