20:13 08.03.2018 | Общество | Новости
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Армия Ассада близка к полной оккупации Восточной Гуты

Войска президента Сирии Башара Асада подтвердили оккупацию главного центра Восточной Гуты. Об этом передает Associated Press.

Армия Ассада близка к полной оккупации Восточной Гуты

Издание, ссылаясь на свои источники подтвердило, что военные уже захватили половину города, а продвижение бронетехники по улицам поселений продолжается. 

Некоторые очевидцы утверждают, что САА используют хлорин для борьбы с мятежниками оппозиции, однако от химических атак в основном страдает гражданское население. 

Недавно в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – хлором. Среди пострадавших - мужчины, женщины и дети. 

Напомним, что Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте для организации "живых" коридоров для эвакуации 400 тыс населения города. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течении последних двух недель в результате постоянных бомбардировок Восточной Гуты погибло 500 гражданских лиц, более 100 из них это дети до 16-ти лет.


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