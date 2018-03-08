Армия Ассада близка к полной оккупации Восточной Гуты

Издание, ссылаясь на свои источники подтвердило, что военные уже захватили половину города, а продвижение бронетехники по улицам поселений продолжается.

Некоторые очевидцы утверждают, что САА используют хлорин для борьбы с мятежниками оппозиции, однако от химических атак в основном страдает гражданское население.

Недавно в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом – хлором. Среди пострадавших - мужчины, женщины и дети.

Напомним, что Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте для организации "живых" коридоров для эвакуации 400 тыс населения города.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течении последних двух недель в результате постоянных бомбардировок Восточной Гуты погибло 500 гражданских лиц, более 100 из них это дети до 16-ти лет.