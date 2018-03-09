22:51 09.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100188225:roman

Аноним сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала

Правоохранители провели операцию по эвакуации пассажиров и персонала железнодооржного вокзала во Львове. Об этом передает пресс-служба полиции Львовской области.

Аноним сообщил о

Звонок поступил от неизвестного пользователя около пяти часов вечера. На место происшествия выехали саперы и кинологи, группа спецназа и бригады полицейских. В ходе операции было эвакуировано 360 человек. 

Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сейчас правоохранители проводят работы по идентификации "минера", возбуждено уголовное производство. Ему грозит пять и более лет лишения свободы.

Руководство железнодорожного вокзала сообщило, что задержек в движении поездов нет, вся составы отправляются по графику, посадка пассажиров проходит через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове из-за " минирования" общежития эвакуированы 240 граждан.


Поделиться
Читайте также:
 
Серена Вильямс впервые вышла на корт после длительной беременности Во Львове в одной из квартир обнаружили труп девушки Порошенко просит ЕС и ЕП выделить 1 млрд евро финансовой помощи для Украины В Сумах произошел пожар
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив