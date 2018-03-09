Аноним сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала

Звонок поступил от неизвестного пользователя около пяти часов вечера. На место происшествия выехали саперы и кинологи, группа спецназа и бригады полицейских. В ходе операции было эвакуировано 360 человек.

Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сейчас правоохранители проводят работы по идентификации "минера", возбуждено уголовное производство. Ему грозит пять и более лет лишения свободы.

Руководство железнодорожного вокзала сообщило, что задержек в движении поездов нет, вся составы отправляются по графику, посадка пассажиров проходит через прилегающие к центральному зданию переходы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове из-за " минирования" общежития эвакуированы 240 граждан.