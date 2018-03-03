В Черниговской области отравилось 16 интернатовцев

Сообщается, что все интернатовцы пострадали от вспышки кишечной палочки, которая попала в желудки детей 1,4,6,9 классов вместе с пищей, которую они употребляли в столовой.

Сейчас состояние детей тяжелое, некоторым ребятам пришлось делать промывание желудка и запускать зонд.

Сотрудники Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения проводят лабораторный анализ всех продуктов питания интерната. Полиция проводит допрос поваров и руководителя школы, проверяется наличие документов, подтверждающих качество продуктов поставщика.

В областной прокуратуре открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса. Виновникам отравления учеников грозит денежный штраф или лишение свободы сроком на три года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно от отравления газом в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек.