17:53 05.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске погибла семья из шести человек - ФОТО

В Ивано-Франковске, 30 декабря, из-за отравления угарным газом погибли шесть человек. Среди них - двое взрослых (мама, папа) и четверо детей.

В Ивано-Франковске погибла семья из шести человек - ФОТО

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам сотрудников правоохранительных органов, ужасная трагедия развернулась на ул. Сечевых Стрельцов. Тела погибших нашел знакомый семьи, который зашел к ним в гости.

Известно, что погибшему мужчине было 27 лет, женщине – 40 лет, погибшим детям - 14 и 10 лет, 4 года. Кроме того умер новорожденный ребенок. 

"Трагическое событие произошло в нашем городе: в результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших. Светлая память! Прошу всех быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности, особенно это актуально в период праздников. Берегите друг друга", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Также в этом же доме, в другой квартире полиция нашла тело девушки. Предположительно она умерла от угарного газа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный французский певец Поль Манондиз специально к Рождеству подготовил тематическую песню и даже снял клип на нее.

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