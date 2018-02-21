11:38 21.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе дотла сгорело авто депутата горсовета – ВИДЕО

В самом центе Одессы в ночь на 21 февраля, неподалеку Обсерваторного переулка сгорел внедорожник Lexus RX-400. Об этом сообщает местная полиция.

В Одессе дотла сгорело авто депутата горсовета – ВИДЕО

Согласно информации правоохранительных органов, машина принадлежала депутату Одесского горсовета Петру Ионову. Вместе с тем, сотрудники полиции выясняют был ли это поджог.

Однако, сам депутат и спасательные службы инцидент пока не комментировали.

Добавим, что Петр Ионов – член политической партии БПП Солидарность. Он входит во фракцию этой партии в Одесском горсовете.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в подземном паркинге сгорел автомобиль. Хозяин машины считает, что это был поджег. Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел на улице Кадетский Гай.

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