В Одессе дотла сгорело авто депутата горсовета – ВИДЕО

Согласно информации правоохранительных органов, машина принадлежала депутату Одесского горсовета Петру Ионову. Вместе с тем, сотрудники полиции выясняют был ли это поджог.

Однако, сам депутат и спасательные службы инцидент пока не комментировали.

Добавим, что Петр Ионов – член политической партии БПП Солидарность. Он входит во фракцию этой партии в Одесском горсовете.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в подземном паркинге сгорел автомобиль. Хозяин машины считает, что это был поджег. Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел на улице Кадетский Гай.