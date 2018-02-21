В Одессе дотла сгорело авто депутата горсовета – ВИДЕО
В самом центе Одессы в ночь на 21 февраля, неподалеку Обсерваторного переулка сгорел внедорожник Lexus RX-400. Об этом сообщает местная полиция.
Согласно информации правоохранительных органов, машина принадлежала депутату Одесского горсовета Петру Ионову. Вместе с тем, сотрудники полиции выясняют был ли это поджог.
Однако, сам депутат и спасательные службы инцидент пока не комментировали.
Добавим, что Петр Ионов – член политической партии БПП Солидарность. Он входит во фракцию этой партии в Одесском горсовете.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в подземном паркинге сгорел автомобиль. Хозяин машины считает, что это был поджег. Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел на улице Кадетский Гай.