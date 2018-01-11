09:15 11.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном подземном паркинге сгорело авто

В Киеве в ночь на четверг, 11 января, в подземном паркинге сгорел автомобиль.

В столичном подземном паркинге сгорело авто

Хозяин машины считает, что это был поджег. Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел на улице Кадетский Гай.

Тут в подземном паркинге произошло возгорание автомобиля Mercedes. По словам очевидце было очень большое дыма.

При этом полиция подтвердила версию хозяина при осмотре машины и места возгорания. Машина сгорела полностью, даже колесные диски полопались от температуры. Пострадал также незначительно припаркованный рядом автомобиль марки Skoda.

К счастью, никто во время пожара не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, патрульная полиция, следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице в среду вечером, 10 января, автомобиль скорой помощи протаранил попутную легковушку. В результате аварии пять человек получили травмы. Как сообщают очевидцы с социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Глушкова.

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