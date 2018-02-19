На острове Суматра проснулся вулкан - ФОТО

Как сообщают местные СМИ, вследствие извержения вулкана, никто не пострадал.

Однако в соседней Австралии объявили предупреждение о том, что пепел может предоставлять опасность для самолетов. Отмечается, что Синабунг остается одним из трех самых активных в Индонезии.

Еще в 2010 году вулкан активизировался и с тех пор забрал 25 человеческих жизней.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Филиппинах произошло извержение недавно проснувшегося вулкана Майон. Его фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на три километра.