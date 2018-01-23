На Филиппинах произошло извержение вулкана Майон

Его фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на три километра. На данный момент информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщает Associated Press, в городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечался пеплопад. Из всех толчков, зафиксированных сейсмологами за последние дни, этот оказался самым мощным.

Местные власти подняли уровень опасности до четвертого из пяти возможных, а также расширили зону эвакуации до восьми километров вокруг вулкана. Таким образом из опасной зоны будут вывезены тысячи человек.

Напомним, вулкан Майон расположен в провинции Албай в 340 километрах от столицы Филиппин Манилы. Его первое извержение было зафиксировано в 1616 году, а самое смертоносное – в 1814 году, тогда погибли 1,2 тысячи человек.

Как сообщал УРА-Информ, вулкан Майон на Филиппинах во вторник утром, 16 января, начал извергать лаву и пепел. Местные власти начали эвакуацию местных жителей. По состоянию на десять часов утра почти 15 тысяч жителей Филиппин покинули населенные пункты, расположенные в радиусе семи километров возле проснувшегося вулкана в провинции Албай.