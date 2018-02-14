Военная операция Турции в Африне ликвидировала почти 1,5 тыс. боевиков

Об этом свидетельствует данные Генштаба Вооруженных сил Турции сообщает "Анадолу".

Как отмечается, в ходе военной операции на северо-западе Сирии также обезврежены 1485 террористов. Кроме того, в ходе воздушных и наземных операций 14 февраля уничтожены 46 курдов и боевиков "Исламского государства".

Стоит добавить, что Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в Сирии 20 января.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Африне на северо-западе Сирии с начала операции "Оливковая ветвь" обезврежены 1369 террористов. В результате авиаударов также были уничтожены 15 объектов террористических группировок PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ, в том числе убежища, склады с боеприпасами и огневые точки.