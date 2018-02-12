11:27 12.02.2018 | Общество | Новости
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В Сирии началась антитеррористическая операция "Оливковая ветвь"

В Африне на северо-западе Сирии с начала операции "Оливковая ветвь" обезврежены 1369 террористов. Об этом сообщает издание Anadolu Agency.

В Сирии началась антитеррористическая операция

Отмечается, что в результате авиаударов также были уничтожены 15 объектов террористических группировок PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ, в том числе убежища, склады с боеприпасами и огневые точки.

После завершения поставленных задач, во время операции, все самолеты вернулись на базы невредимы.

В генштабе ВС Турции сообщили, что накануне в ходе операции были обезврежены 103 террориста.

Добавим, что главной целью операции "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур.

Также сообщается, что турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с начала "новогоднего перемирия" со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО боевики пророссийских бандформирований ежедневно нарушали режим тишины.

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