10:54 10.02.2018 | Происшествия | Новости
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Израильские ПВО сбили иранский дрон

Израильский вертолетный отряд сбил беспилотник, запущенный с территории Сирии БПЛА. Об этом передает Haaretz.

Израильские ПВО сбили иранский дрон

Израильские ВВС получили угрозу о размещении иранских систем БПЛА на территории Сирии. В приграничных городах Бейт-Шеан, Ашкелоне, а затем в его округе и на Голанских высотах была поднята тревога. Израильский вертолет уничтожил иранский дрон, однако был потерян истребитель F-16. Пилоты успели катапультироваться после того как в них попала ракета, запущенная сирийскими военными.

Активизация пограничного противостояния связана с постоянным ведением боевых действия между САА и мятежниками. Сирийские военных сообщили о двух сбитых истребителях, в Тель-Авиве не прокомментировали эту информацию.

"Армия обороны Израиля продолжит отвечать на попытки вторгнуться в израильское воздушное пространство", - говорится в официальном уведомлении израильского Генштаба.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно военно-воздушные силы Израиля опять атаковали позиции палестинских военных с секторе Газа

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