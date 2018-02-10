Израильские ПВО сбили иранский дрон

Израильские ВВС получили угрозу о размещении иранских систем БПЛА на территории Сирии. В приграничных городах Бейт-Шеан, Ашкелоне, а затем в его округе и на Голанских высотах была поднята тревога. Израильский вертолет уничтожил иранский дрон, однако был потерян истребитель F-16. Пилоты успели катапультироваться после того как в них попала ракета, запущенная сирийскими военными.

Активизация пограничного противостояния связана с постоянным ведением боевых действия между САА и мятежниками. Сирийские военных сообщили о двух сбитых истребителях, в Тель-Авиве не прокомментировали эту информацию.

"Армия обороны Израиля продолжит отвечать на попытки вторгнуться в израильское воздушное пространство", - говорится в официальном уведомлении израильского Генштаба.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно военно-воздушные силы Израиля опять атаковали позиции палестинских военных с секторе Газа.