11:51 03.02.2018 | Происшествия | Новости
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Израиль вновь нанес авиаудар по базе военных в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля опять атаковали позиции палестинских военных с секторе Газа. Об этом передает Haaretz.

Израиль вновь нанес авиаудар по базе военных в секторе Газа

По предварительной информации, в ходе бомбежки было разгромлено два КПП террористической организации ХАМАС. Первый удар был нанесен второго февраля, когда на границе Израиля был активирован "Щит Евфрата", прозвучали ответные ракетные запуски. Второй удар пришелся по позициям боевиков ХАМАС южнее сектора Газа. Информации о количестве пострадавших нет.

Напомним, что предыдущая серия авиаударов по сектору Газа произошла в середине января на границе с Египтом, где, вероятно, находился анклав террористов. 

За последний месяц обоюдные ракетные атаки увеличились из-за возможности признание Иерусалима столицей Израиля, о чем ранее сообщал американский президент Дональд Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее по сирийскому городу Идлиб правительственная авиация совершила бомбардировку.

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