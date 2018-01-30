В Киевской области отключили от газа город Славутич

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевоблгаза".

Согласно постановлению НКРЭКУ №2494 "Киевоблгаз" осуществляет распределение газа потребителям, в том числе производителям тепловой энергии, при наличии подтвержденных лимитов природного газа на соответствующий расчетный период.

"Из-за отсутствия у коммунального предприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства города Славутич подтвержденных НАК "Нафтогаз Украины" объемов природного газа на январь 2018 года, у ПАО "Киевоблгаз" нет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа", - сообщили в пресс-службе.

Также в "Киевоблгаз" добавили, что вынуждены прекратить газоснабжение для Славутича, поскольку дальнейшее использование газораспределительной системы является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", местные жители подконтрольного сепаратистами Луганска во вторник, 30 января, рассказали, что в очередной раз им отключили холодную водопроводную воду.