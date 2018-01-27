В Кабуле прогремел взрыв - ВИДЕО

По предварительной информации, детонировал заряженный тротилом автомобиль в районе, в котором расположены офисы министерства внутренних дел Афганистана и Европейского Союза. В результате теракта погибло 18 человек, еще 79 были ранены. Спасательные бригады продолжают проводить поисковые работы и освобождать пленников от завала помещений, количество пострадавших может увеличиться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. Погибло несколько украинцев.