Тела погибших в Кабуле украинцев доставлены в Украину - ВИДЕО
В среду, 24 января, в Украину прибыл самолет с телами украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле.
Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Горе, от которого нет лекарств. Глубокие соболезнования родным и близким, - написал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Накануне посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что тела погибших граждан Украины, а также спасенные украинцы будут отправлены в Украину в сегодня на самолете авиакомпании "Украинские крыла". По его словам, речь идет о возвращении ориентировочно десяти соотечественников.
Траурная церемония состоялась в аэропорту Кабула. В ней приняли участие украинские и афганские дипломаты. Тела погибших передали консулу Виктору Молотку.
На аэродром привезли семь гробов. На каждом из них – фотографии погибших и украинский флаг.
При этом глава консульского департамента МИД Афганистана Мирваиз Самади отметил, что к сожалению, это был теракт. Его организовали террористы и их сообщники. Погибли несколько наших соотечественников. Однако среди жертв есть и иностранцы. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и их странам, – сказал он.
Напомним, накануне в Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека.
Как сообщал УРА-Информ, количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле составляет семь человек.
По меньшей мере, 220 украинских граждан вторые сутки не могут вылететь во Львов из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. В частности, из-за того, что самолет украинской авиакомпании YanAir задерживается по невыясненным причинам.