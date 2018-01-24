Тела погибших в Кабуле украинцев доставлены в Украину - ВИДЕО

Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Горе, от которого нет лекарств. Глубокие соболезнования родным и близким, - написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Накануне посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что тела погибших граждан Украины, а также спасенные украинцы будут отправлены в Украину в сегодня на самолете авиакомпании "Украинские крыла". По его словам, речь идет о возвращении ориентировочно десяти соотечественников.

Траурная церемония состоялась в аэропорту Кабула. В ней приняли участие украинские и афганские дипломаты. Тела погибших передали консулу Виктору Молотку.

На аэродром привезли семь гробов. На каждом из них – фотографии погибших и украинский флаг.

При этом глава консульского департамента МИД Афганистана Мирваиз Самади отметил, что к сожалению, это был теракт. Его организовали террористы и их сообщники. Погибли несколько наших соотечественников. Однако среди жертв есть и иностранцы. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и их странам, – сказал он.

Напомним, накануне в Кабуле группа вооруженных лиц вошла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека.

Как сообщал УРА-Информ, количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле составляет семь человек.