19:20 27.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине школьник попал под поезд

В городе Рава-Русская Львовской области на одном из железнодорожных переездов произошла авария с участием школьника. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

На Львовщине школьник попал под поезд

По предварительной информации, ребенок пересекал железнодорожный путь в неположенном месте, где на него дизельный локомотив с 10-ю топливными вагонами. В результате ребенок был госпитализирован с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома. Его жизнь удалось продлить на несколько десятков минут, однако он скончался по пути в госпиталь.

Ранее похожий случай произошел на Харьковщине. На платформе поезд сообщением Константивка-Киев сбил молодого мужчину. В результате полученных травм 18-летний парень умер на месте. Как при этом сообщается, по причине аварии движение поездов останавливалось на десять минут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно скоростной поезд Интерсити, который следовал из Киева во Львов неизвестные забросали камнями во время движения. В поезде находилась певица Руслана.

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