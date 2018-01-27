На Львовщине школьник попал под поезд

По предварительной информации, ребенок пересекал железнодорожный путь в неположенном месте, где на него дизельный локомотив с 10-ю топливными вагонами. В результате ребенок был госпитализирован с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома. Его жизнь удалось продлить на несколько десятков минут, однако он скончался по пути в госпиталь.

Ранее похожий случай произошел на Харьковщине. На платформе поезд сообщением Константивка-Киев сбил молодого мужчину. В результате полученных травм 18-летний парень умер на месте. Как при этом сообщается, по причине аварии движение поездов останавливалось на десять минут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно скоростной поезд Интерсити, который следовал из Киева во Львов неизвестные забросали камнями во время движения. В поезде находилась певица Руслана.