Атака поезда: Руслана едва доехала в родной Львов - ФОТО

Скоростной поезд Интерсити, который следовал из Киева во Львов,25 января, неизвестные забросали камнями во время движения. Один из злоумышленников разбил окно возле которого сидела певица Руслана.
Об этом артистка написала на своей странице в Facebook.
Отмечается, что певица ехала во Львов, а во время движения в поезд Интерсити полетели камни. Окно возле которого сидела Руслана, буквально рассыпалось на мелкие осколки.
По ее словам, в результате несчастного случая никто не пострадал, камень упал ей на колени, стекло вылетело на ходу наружу.
На своем аккаунте артистка выложила видео и фото разбитого окна, подписав -"на улице зима, а нам еще 4 часа ехать".
Позже стало известно, что всех пассажиров пересадили в другой вагон.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Болгарии поезд с опасными веществами сошел с рельсов, в результате чего грянул взрыв. Однако в момент движения несколько вагонов сошли с путей, а после взорвались цистерны с пропан-бутаном.