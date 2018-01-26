Атака поезда: Руслана едва доехала в родной Львов - ФОТО

Об этом артистка написала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что певица ехала во Львов, а во время движения в поезд Интерсити полетели камни. Окно возле которого сидела Руслана, буквально рассыпалось на мелкие осколки.

По ее словам, в результате несчастного случая никто не пострадал, камень упал ей на колени, стекло вылетело на ходу наружу.

На своем аккаунте артистка выложила видео и фото разбитого окна, подписав -"на улице зима, а нам еще 4 часа ехать".

Позже стало известно, что всех пассажиров пересадили в другой вагон.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Болгарии поезд с опасными веществами сошел с рельсов, в результате чего грянул взрыв. Однако в момент движения несколько вагонов сошли с путей, а после взорвались цистерны с пропан-бутаном.