09:49 21.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане боевики захватили отель

Боевики террористической организации "Талибан" совершили нападение на отель Intercontinental в Кабуле. Об этом передает BBC.

В Афганистане боевики захватили отель

Инцидент произошел вчера, 20 января, боевики в количестве трех человек совершили нападение на туристический отель в столице страны. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты. В итоге было решено идти на штурм здания отеля, который продлился несколько часов. В результате проведения операции погибло пять человек, еще шестеро были госпитализированы с тяжелыми травмами. Всего было успешно эвакуировано 150 посетителей отеля. Погиб один иностранец, ее гражданская принадлежность устанавливается.

Военные в ходе операции ликвидировали троих боевиков. Однако правоохранители остаются в недоумении, каким образом террористам удалось обойти частную охрану гостиницы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в столице Афганистана подорвался террорист-смертник, погибло три человека.

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