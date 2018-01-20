15:22 20.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесском аэропорту задержали гражданина Малайзии

В международном аэропорту "Одесса" малазиец пытался покинуть страну по фальшивому паспорту. Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы.

В Одесском аэропорту задержали гражданина Малайзии

Сообщается, что задержанным оказался гражданин Малайзии, который не смог пройти паспортный контроль. Сам мужчина подтвердил факт наличия поддельного документа, однако с какой целью прибыл в страну, и где взял документ объяснить не смог. Подозрительное поведения человека дало повод сотрудникам аэропорта провести проверку мужчины на наличие наркотических или алкогольных веществ в организме.

На данный момент правонарушитель задержан до момента установления лица, после чего он будет привлечен к административной ответственности. Недавно в Борисполе произошел похожий случай. Там был задержан россиянин с поддельным паспортом Испании. По словам пограничников, злоумышленник  регистрировался на рейс в Барселону. Кроме него задержаны еще двое иностранцев с поддельными паспортом и визой Испании и Канады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно паспорт Украины стал 32 в безвизовом рейтинге.

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