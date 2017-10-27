17:21 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Паспорт Украины стал 32 в безвизовом рейтинге

Портал Passport Index опубликовал рейтинг паспортов мировых держав, которые позволяют безвизовый въезд за границу или позволяют получить визу на границе. Об этом сообщается с сайта ведомства.

Паспорт Украины стал 32 в безвизовом рейтинге

В частности, в рейтинге всего 93 позиции. На первой из них паспорт Сингапура, который позволяет въезд в 159 стран мира, на втором месте - документ Германии, третьей строчке - Швеция и Южная Корея. Замыкает десятку лучших Словения, Словакия, Польша, Литва, Латвия с показателем в 149 стран.

Украина занимает 32 место. Так, украинский документ позволяет безвизовый въезд в 120 стран мира. Разделяет 32 место вместе с Украиной Макао и Тайвань с аналогичным показателем.

Восточный сосед Украины Российская Федерация заняла в рейтинге безвизовых 40 место с показателем в 108 стран, 40-ю позицию вместе с РФ разделили Македония и островное государство Кирибати.

На последние месте в рейтинге паспорт Афганистана с показателем безвизовых в 22 страны мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", 15-летняя киевская школьница Владислава Демчук получила миллионный ID-паспорт - пластиковую карту, которая заменяет обычный бумажный.


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