Паспорт Украины стал 32 в безвизовом рейтинге

В частности, в рейтинге всего 93 позиции. На первой из них паспорт Сингапура, который позволяет въезд в 159 стран мира, на втором месте - документ Германии, третьей строчке - Швеция и Южная Корея. Замыкает десятку лучших Словения, Словакия, Польша, Литва, Латвия с показателем в 149 стран.

Украина занимает 32 место. Так, украинский документ позволяет безвизовый въезд в 120 стран мира. Разделяет 32 место вместе с Украиной Макао и Тайвань с аналогичным показателем.

Восточный сосед Украины Российская Федерация заняла в рейтинге безвизовых 40 место с показателем в 108 стран, 40-ю позицию вместе с РФ разделили Македония и островное государство Кирибати.

На последние месте в рейтинге паспорт Афганистана с показателем безвизовых в 22 страны мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", 15-летняя киевская школьница Владислава Демчук получила миллионный ID-паспорт - пластиковую карту, которая заменяет обычный бумажный.