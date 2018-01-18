Ураган Фредерике в Европе разрушил дома и повалил деревья, есть первые жертвы - ВИДЕО

В регионе остановлены работы железнодорожного и воздушного транспорта, а срываемые крыши и деревья убивают людей. Как сообщает издание De Telegraaf, по меньшей мере три человека умерли в голландской провинции Оверепид. Во время урагана на них упали деревья.

При этом синоптики объявили максимальный уровень тревоги. Сильная буря с порывами ветра до 140 километров повредила здания и нарушила движение транспорта, в том числе поездов. Амстердамский аэропорт Схипхол - один из крупнейших в Европе - не принимает и не отправляет рейсы.

Железнодорожные линии сильно повреждены, поэтому после окончания шквалистого ветра движение будет восстановлено не сразу.

В свою очередь в Германии отменили занятия в школах в нескольких регионах. Тут также под упавшим деревом погиб мужчина.

В федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония остановлено железнодорожное сообщение. Компания Deutsche Bahn объявила о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране.

Как минимум один человек погиб из-за бури в Бельгии, закрыт порт в Генте. В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества около 32 тысяч человек.

По данным синоптиков, Фредерике движется на восток Европы и в ночь на пятницу достигнет территории Польши.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нидерландах разразился сильный штормовой ветер. Особенно худо пришлось городам в Зволле на востоке Нидерландов.