23:20 05.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове с балкона дома выпал мужчина

Сегодня вечером, пятого января с квартиры многоэтажного дома на улице Молдавской выпал человек. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Во Львове с балкона дома выпал мужчина

По предварительной информации, мужчина 60-лет вывалился со своего балкона на третьем этаже многоэтажки. Неравнодушные и очевидцы сумели оказать пенсионеру первую медицинскую помощь и вызвать бригаду скорой помощи.  Человека в тяжелом состоянии госпитализированы в 8-м городскую клиническую больницу. Его направили в реанимационное отдел, его состояние крайне тяжелое. На место происшествие прибыли правоохранители и спасатели для выяснения свех обстоятельств инцидента.

Соседи пенсионера утверждают, что пожилой мужчина не страдает никакими психическими расстройствами, всегда привете с окружающими и не страдает вредными привычками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве девушка выпала с 14-го этажа, его спасти не удалось.

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