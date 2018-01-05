Во Львове с балкона дома выпал мужчина

По предварительной информации, мужчина 60-лет вывалился со своего балкона на третьем этаже многоэтажки. Неравнодушные и очевидцы сумели оказать пенсионеру первую медицинскую помощь и вызвать бригаду скорой помощи. Человека в тяжелом состоянии госпитализированы в 8-м городскую клиническую больницу. Его направили в реанимационное отдел, его состояние крайне тяжелое. На место происшествие прибыли правоохранители и спасатели для выяснения свех обстоятельств инцидента.

Соседи пенсионера утверждают, что пожилой мужчина не страдает никакими психическими расстройствами, всегда привете с окружающими и не страдает вредными привычками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве девушка выпала с 14-го этажа, его спасти не удалось.