21:52 04.01.2018 | Происшествия | Новости
100183419:Polishuk

В Кабуле прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле в четверг, 4 января, прогремел взрыв.

В Кабуле прогремел взрыв

Вместе с тем данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Как сообщает Tolo News, взрыв прогремел в одном из жилых районов столицы страны.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что подорвался смертник. В полиции пока не прокомментировали этот инцидент. Также выясняется причина взрыва.

Напомним, в Афганистане в ночь на четверг, 28 декабря, прогремел взрыв. В городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд на юге страны, террорист-смертник подорвался возле военной части.

Как сообщал УРА-Информ, в результате инцидента пострадали 15 человек.

Поделиться
Читайте также:
 
В России уже зарегистрировали 65 кандидатов в президенты 2017 год в Киеве стал самым теплым с 1881 года В ЮАР поезд врезался в грузовик, 12 человек погибли Суд продлил арест полковнику Безъязыкову до 11 февраля
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив