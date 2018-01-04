В Кабуле прогремел взрыв

Вместе с тем данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Как сообщает Tolo News, взрыв прогремел в одном из жилых районов столицы страны.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что подорвался смертник. В полиции пока не прокомментировали этот инцидент. Также выясняется причина взрыва.

Напомним, в Афганистане в ночь на четверг, 28 декабря, прогремел взрыв. В городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд на юге страны, террорист-смертник подорвался возле военной части.

Как сообщал УРА-Информ, в результате инцидента пострадали 15 человек.