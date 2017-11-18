В центре Москвы произошла стрельба

Об этом передает ВВС.

Сообщается, что в результате перестрелки пострадало шесть охранников небоскреба. В Следственном комитете России покамест не называют конкретных причин конфликта, однако в ведомстве уточнили, что преступники скрылись с оружием. Очевидцы утверждают, что мужчины были вооружены травматическими пистолетами, другие не исключают, что оружие было боевым.

Правоохранители уже составили фотороботы преступников, объявлен план-перехват, любому, кто предоставит информацию о вооруженных налетчиках обещают денежное вознаграждение. Другие детали инцидента не уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел похожий случай. Неизвестные ворвались в ресторан "Сушия" и открыли огонь по одному из посетителей.