13:33 18.11.2017 | Происшествия | Новости
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В центре Москвы произошла стрельба

В одном из небоскребов "Москва-Сити" посетители повздорили с охранниками комплекса, в результате чего произошла перестрелка. 

В центре Москвы произошла стрельба

Об этом передает ВВС.

Сообщается, что в результате перестрелки пострадало шесть охранников небоскреба. В Следственном комитете России покамест не называют конкретных причин конфликта, однако в ведомстве уточнили, что преступники скрылись с оружием. Очевидцы утверждают, что мужчины были вооружены травматическими пистолетами, другие не исключают, что оружие было боевым.

Правоохранители уже составили фотороботы преступников, объявлен план-перехват, любому, кто предоставит информацию о вооруженных налетчиках обещают денежное вознаграждение. Другие детали инцидента не уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошел похожий случай. Неизвестные ворвались в ресторан "Сушия" и открыли огонь по одному из посетителей.


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