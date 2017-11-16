В Нигерии прогремел взрыв, погибли 18 человек

В штате Борно на северо-востоке страны боевики "Боко Харам" напали на мирное население. В результате инцидента погибли 18 человек.

Еще около 30 человек получили травмы. Как сообщает газета Premium Times, террористов было четверо: две женщины и двое мужчин.

Их целью стали скопления людей в пригороде Майдугури - Муна Гари. При этом первый взрыв произошел в месте молитвы, остальные прогремели поблизости.

По данным местных властей, по состоянию на утро четверга, ситуация в пригороде стабилизировалась.

Напомним, "Боко Харам" - экстремистская группировка, действующая на северо-востоке Нигерии. Она выступает за создание исламского государства и установление норм шариата на всей территории страны. В 2015 году "Боко Харам" присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство".

Как сообщал УРА-Информ, в северной Нигерии из-за деятельности боевиков радикальной исламистской организации "Боко Харам" три миллиона детей не ходят в школу.