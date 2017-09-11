13:15 11.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине упал одномоторный самолет

В понедельник утром, 11 сентября, в Харьковской области упал легкий одномоторный самолет НАРП-1.

На Харьковщине упал одномоторный самолет

В результате инцидента пилот был госпитализирован. Как сообщает региональный инспектор Государственной авиаслужбы в области Виктор Краснощеков, авария произошла в Нововодолажском районе вблизи села Охоче.

По предварительным данным самолет производил обработку сельхозполей. В настоящее время пилот находится в Нововодолажской центральной районной больницы.

У него перелом ноги и его жизни ничего не угрожает, - сказал Краснощеков.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в канадской провинции Манитоба в пятницу утром, 8 сентября, потерпел крушение небольшой самолет. В результате инцидента погиб один человек. Как сообщает ВBC, на борту четырехместного самолета марки Beechcraft Musketeer на момент аварии находится только пилот.


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