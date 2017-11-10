Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинное оружие - ФОТО

На международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг" пограничники Львовского отряда пресекли вывоз с территории Украины старинного оружия.

Как отмечается, во время осмотра автомобиля "Опель", пассажиром которого был гражданин Российской Федерации, пограничники обнаружили в салоне и в багажном отделении 1 топор, 10 сабель и 5 винтовок 1817 года выпуска, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

В настоящее время обнаруженное старинное оружие установленным порядком передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается следствие касательно этого дела.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", злоумышленник в столице сбывал боеприпасы, а также комплектующие к оружию. Известно, что злоумышленник продавал в т.ч. доставленные из зоны АТО боеприпасы. Сотрудники СБУ вместе с Нацполицией провели изъятие в Святошинском районе немалого количества огнестрельного оружия, а также боеприпасов.