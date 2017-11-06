В Киеве избили советника Авакова

Об этом передают украинские СМИ.

Отмечается, что Шкиряк прибыл на заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

Когда политик появился у здания, его окружила толпа из около сотни человек. Люди стали избивать советника Авакова, оскорблять и выкрикивали: "Наконец мы до тебя добрались!".

На месте столкновения находились несколько сотрудников полиции, однако в конфликт они не вмешивались. Позже в конфликт вмешался неизвестный, которому удалось вывести Шкиряка из толпы.

Стоит отметить, что ранее Зорян Шкиряк заявил, что полностью поддерживает Колмогорова и считает его невиновным. Также политик выразил надежду, что суд примет решение о пересмотре дела.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по факт избиения народного депутата Украины от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Андрея Лозового открыто уголовное дело. Полиция Львовской области начала разбирательства по статье 346 Уголовного кодекса Украины.