14:48 06.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве избили советника Авакова

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк был избит под зданием Высшего специализированного суда в Киеве.

В Киеве избили советника Авакова

Об этом передают украинские СМИ.

Отмечается, что Шкиряк прибыл на заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

Когда политик появился у здания, его окружила толпа из около сотни человек. Люди стали избивать советника Авакова, оскорблять и выкрикивали:  "Наконец мы до тебя добрались!".

На месте столкновения находились несколько сотрудников полиции, однако в конфликт они не вмешивались. Позже в конфликт вмешался неизвестный, которому удалось вывести Шкиряка из толпы.

Стоит отметить, что ранее Зорян Шкиряк заявил, что полностью поддерживает Колмогорова и считает его невиновным. Также политик выразил надежду, что суд примет решение о пересмотре дела.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по факт избиения народного депутата Украины от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Андрея Лозового открыто уголовное дело. Полиция Львовской области начала разбирательства по статье 346 Уголовного кодекса Украины. 


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