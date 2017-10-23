Полиция начала разбирательство по факту избиения Лозового

Полиция Львовской области начала разбирательства по статье 346 Уголовного кодекса Украины. Как сообщает в понедельник утром, 23 октября, пресс-служба полиции области, в Сколевское отделение полиции в воскресенье около семи часов вечера поступило сообщение от жителя райцентра Сколе.

Он рассказал, что в селе Хащованя Сколевского района сотрудники одного из комплексов отдыха нанесли телесные повреждения народному депутату. Уже на месте было установлено, что политик вчера находился на встрече с избирателями в Народном доме "Просвита" села Хащованя.

Во время встречи после шести часов вечера в помещении "Народного дома" произошел словесный конфликт между 37-летним жителем Сколевского района и народным депутатом. После чего завязалась драка, - пояснили правоохранители, добавив, что обстоятельства происшествия расследуются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во Львовской области избили народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового. Инцидент произошел в населенном пункте Хащованя Сколевского района возле комплекса "Вежа Ведмежа".