11:33 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция начала разбирательство по факту избиения Лозового

По факту избиения народного депутата Украины от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Андрея Лозового открыто уголовное дело.

Полиция начала разбирательство по факту избиения Лозового

Полиция Львовской области начала разбирательства по статье 346 Уголовного кодекса Украины. Как сообщает в понедельник утром, 23 октября, пресс-служба полиции области, в Сколевское отделение полиции в воскресенье около семи часов вечера поступило сообщение от жителя райцентра Сколе.

Он рассказал, что в селе Хащованя Сколевского района сотрудники одного из комплексов отдыха нанесли телесные повреждения народному депутату. Уже на месте было установлено, что политик вчера находился на встрече с избирателями в Народном доме "Просвита" села Хащованя.

Во время встречи после шести часов вечера в помещении "Народного дома" произошел словесный конфликт между 37-летним жителем Сколевского района и народным депутатом. После чего завязалась драка, - пояснили правоохранители, добавив, что обстоятельства происшествия расследуются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера во Львовской области избили народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового. Инцидент произошел в населенном пункте Хащованя Сколевского района возле комплекса "Вежа Ведмежа".


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