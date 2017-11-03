13:19 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве избили и ограбили журналиста - ВИДЕО

В Николаеве на улице Генерала Карпенко трое неизвестных злоумышленников ограбили журналиста телеканала "Прямой" Дмитрия Тесова. Известно, что инцидент произошел в тот момент, когда представитель СМИ вышел в прямой эфир.

В Николаеве избили и ограбили журналиста - ВИДЕО

Об этом сообщает "0512.ua".

По словам пострадавшего, он снимал в районе спортшколы "Надежда" новостной сюжет. Спустя некоторое время, к нему подошел неизвестный мужчина, который сначала ударил, а уже потом отобрал технику и телефон.

"Еще двое нападавших находились рядом", - подчеркнул Дмитрий.

После случившегося, журналист сразу же сообщил правоохранительным органам. В частности, парень назвал оперативникам номер автомобиля злоумышленников. Вскоре патрульные задержали нападавших в течение 15 минут после вызова.

Машину нашли в одном из дворов неподалеку инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве корреспондент был задержан полицией за совершение мелкого правонарушения. Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили личность задержанного и обнаружили у него аккредитационное удостоверение так называемого "Министерства информационной политики ДНР".


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