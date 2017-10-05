Журналист телеканала НТВ выдворен из Украины - СБУ

Накануне в Киеве корреспондент был задержан полицией за совершение мелкого правонарушения. Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили личность задержанного и обнаружили у него аккредитационное удостоверение так называемого "Министерства информационной политики ДНР".

Спецслужбы также установили, что Немишев с весны 2016 до осени 2017 года "работал" на временно оккупированной террористами территории Украины. Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве, - заявили в Службе безопасности.

Немишева вернули в Россию сегодня около четырех утра на пункте пропуска "Сеньковка". Ему запретили въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, корреспондент телепрограммы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев задержан.