В США на Хэллоуин ребенка угостили метамфетамином вместо конфет

Об этом сообщает New York Post.

Положил ли кто-то наркотик в пакет намеренно или же он упал туда случайно, пока неизвестно. Сообщается только, что женщина сразу обратилась в полицию. Стражи порядка подтвердили, что в пакете на самом деле находится запрещенный препарат.

В то же время у других детей в пакетах метамфетамин обнаружен не был.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки в воскресенье, 29 октября, мужчина в костюме Санта-Клауса открыл огонь по толпе людей. В результате инцидента по меньшей мере четыре человека получили ранения. Как сообщает местная полиция, стрельба произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина в городе Остин штат Техас.