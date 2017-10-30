В США на вечеринке по случаю Хэллоуина мужчина устроил стрельбу, пострадали четыре человека

В Соединенных Штатах Америки в воскресенье, 29 октября, мужчина в костюме Санта-Клауса открыл огонь по толпе людей.
В результате инцидента по меньшей мере четыре человека получили ранения. Как сообщает местная полиция, стрельба произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина в городе Остин штат Техас.
При этом двое из пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии. Состояние третьего оценивается как тяжелое. Еще один раненных отказался от госпитализации.
Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия и теперь ему оказывают медицинскую помощь, однако правоохранительные органы заявляют, что не применяли силу при задержании. По информации следствия, мужчина был знаком с пострадавшими и пришел на вечеринку в числе гостей.
Мотивы преступления пока не уточняются.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Александрия американского штата Вирджиния произошла стрельба, в результате чего погибли два человека и еще один получил ранение.