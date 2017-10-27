В Кропивницком задержали организатора нарколаборатории

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в области.

Информация правоохранителям поступила от жителей многоквартирного дома, которые провели дополнительную проверку квартиры возможного наркомана. Данные подтвердились. Организатором домашней наркотической лаборатории оказался 41-ий местный житель, ранее судимый.

Во время осмотра жилища мужчины было обнаружено несколько бутылок разного объема с жидкостью с запахом ацетона и 2 шприца с веществом, похожим на опий ацетилированный. Весь лабораторный реманент был направлен на проведение специальной следственной экспертизы.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Кировоградской области Служба безопасности Украины перекрыла контрабанду наркотических средств из одной из европейских стран.