13:18 26.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Теракт в Киеве был совершен с помощью самодельного взрывного устройства

Теракт в Киеве на улице Адама Мицкевича, в результате которого погибли два человека и был ранен нардеп Игорь Мосийчук, произошел в результате активации самодельного взрывного устройства.

Теракт в Киеве был совершен с помощью самодельного взрывного устройства

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель ГУ СБУ Киевской области Сергей Семочко.

По словам руководителя СБУ, после осмотра места событий, установлено, что взрыв произошел вследствие приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия.

Отмечается, что взрывчатка находилась в транспортном средстве - мопеде, который был умышленно припаркован.

Личность, которая припарковала мопед приблизительно в 21:50 на выходе из помещения телеканала "Эспрессо", установить не удалось.

По предварительным данным, первое звено взрывного устройства составило около 400-600 г тротила.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Среди основных версий покушения на народного депутата Украины Игоря Мосийчук, которые рассматривает следствие, это российский след, политическая деятельность Мосийчука, а также покушение на убийство на личной почве.


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