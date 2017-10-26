СБУ назвали основные версии покушения на Мосийчука - ФОТО, ВИДЕО

Об этом в четверг утром, 26 октября, в Киеве на брифинге сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко. По его словам, следователи рассматриваю три версии.

Вместе стем следствие не исключает, что покушение могло быть предназначено и кому-то из других гостей или сотрудников канала "Эспрессо", - пояснил Кононеко, добавив, что там был и политолог Бала, не исключаем, что это было покушение на него.

Напомним, взрывчатка, которая использовалась во время взрыва в Киеве была наполнена металлическими шариками, которые использовались для того, чтобы увеличить площадь поражения.

Как сообщал УРА-Информ, сразу после взрыва на месте событий было найдено десятки таких металлических шариков.