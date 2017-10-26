12:36 26.10.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100177337:Polishuk
СБУ назвали основные версии покушения на Мосийчука - ФОТО, ВИДЕО
Среди основных версий покушения на народного депутата Украины Игоря Мосийчук, которые рассматривает следствие, это российский след, политическая деятельность Мосийчука, а также покушение на убийство на личной почве.
Об этом в четверг утром, 26 октября, в Киеве на брифинге сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко. По его словам, следователи рассматриваю три версии.
Вместе стем следствие не исключает, что покушение могло быть предназначено и кому-то из других гостей или сотрудников канала "Эспрессо", - пояснил Кононеко, добавив, что там был и политолог Бала, не исключаем, что это было покушение на него.
Напомним, взрывчатка, которая использовалась во время взрыва в Киеве была наполнена металлическими шариками, которые использовались для того, чтобы увеличить площадь поражения.
Как сообщал УРА-Информ, сразу после взрыва на месте событий было найдено десятки таких металлических шариков.