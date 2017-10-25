В Харькове женщина жила в лесополосе с грудным ребенком - ФОТО

В Харьковской лесополосе нашли мать с грудным ребенком, которые жили недалеко от завода пищевых кислот.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По словам полицейских, 21-летняя девушка жила в палатке с шестимесячным ребенком в лесополосе.
К правоохранителям обратилась сама девушка – попросила помощи, потому что ребенок заболел. Малыша передали в руки медикам.
Женщина рассказала полиции, что биологический отец ребенка неоднократно судимый.
Мужчина отказался принимать участие в воспитании ребенка. К решению проблем привлекли соцслужбы и благотворительные организации.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", задержанный в столице наркодилер ранее уже привлекался к ответственности. Так, в столице на сбыте кокаина поймали наркодилера, которого также и раньше привлекали к ответственности за продажу наркотиков - в Испании.