18:25 25.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове женщина жила в лесополосе с грудным ребенком - ФОТО

В Харьковской лесополосе нашли мать с грудным ребенком, которые жили недалеко от завода пищевых кислот.

В Харькове женщина жила в лесополосе с грудным ребенком - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По словам полицейских, 21-летняя девушка жила в палатке с шестимесячным ребенком в лесополосе.

К правоохранителям обратилась сама девушка – попросила помощи, потому что ребенок заболел. Малыша передали в руки медикам.

Женщина рассказала полиции, что биологический отец ребенка неоднократно судимый.

Мужчина отказался принимать участие в воспитании ребенка. К решению проблем привлекли соцслужбы и благотворительные организации.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ"задержанный в столице наркодилер ранее уже привлекался к ответственности. Так, в столице на сбыте кокаина поймали наркодилера, которого также и раньше привлекали к ответственности за продажу наркотиков - в Испании. 


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