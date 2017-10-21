16:45 21.10.2017 | Происшествия | Новости
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Лидера ульраправой партии задержали в Чехии

В Чехии правоохранители задержали руководителя ультраправой Республиканской партии Чехословакии Мирослава Сладека и кандидата от этой партии Томаша Франка.

Лидера ульраправой партии задержали в Чехии

Об этом передает nova.cz.

По словам спикера региональной полиции Алены Бартошовой,  представители ультраправых проводили агитацию за свою политическую силу в ходе электоральной кампании на одном из избирательных участков. Ранее политики получили предупреждение с просьбой не нарушать избирательный регламент и не проводить агитацию во время голосования.

В Чехии сегодня проходит второй день парламентских выборов. Покамест эксперы отдают уверенную победу лидеру центристского популистского движения ANO, миллиардеру и медиамагнату Андрею Бабишу, которого считают реакционным и противником усиленного процесса квроинтеграции чешского государства.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Андрей Бабиш оказался в центре нескольких скандалов. После обвинений в уклонении от уплаты налогов он вынужден был уйти с поста министра финансов. 


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