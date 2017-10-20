Премьером Чехии может стать миллиардер Бабиш

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, лидер центристского популистского движения ANO Андрей Бабиш может получить около 30% голосов. По информации издания, Бабиш владеет главным спонсором партии - агрохимическим конгломератом "Агроферт" - и является вторым богатейшим человеком в Чехии.

В связи с этим противники Бабиша опасаются, что миллиардер поставит под угрозу будущее демократических институтов в Чехии.

Стоить добавить, что в последние месяцы Бабиш оказался в центре нескольких скандалов. После обвинений в уклонении от уплаты налогов он вынужден был уйти с поста министра финансов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чехия не намерена менять своей позиции по санкциям против России. Даже после заявления президента страны Милоша Земана речь об их отмене не идет.