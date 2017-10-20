12:53 20.10.2017 | Политика | Новости
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Премьером Чехии может стать миллиардер Бабиш

Миллиардер и медиамагнат, а также человек которого сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, Андрей Бабиш скорее всего может занять должность премьер-министра Чехии после парламентских выборов 20-21 октября текущего года. 

Премьером Чехии может стать миллиардер Бабиш

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Как отмечается, лидер центристского популистского движения ANO Андрей Бабиш может получить около 30% голосов. По информации издания, Бабиш владеет главным спонсором партии - агрохимическим конгломератом "Агроферт" - и является вторым богатейшим человеком в Чехии.

В связи с этим противники Бабиша опасаются, что миллиардер поставит под угрозу будущее демократических институтов в Чехии.

Стоить добавить, что в последние месяцы Бабиш оказался в центре нескольких скандалов. После обвинений в уклонении от уплаты налогов он вынужден был уйти с поста министра финансов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Чехия не намерена менять своей позиции по санкциям против России. Даже после заявления президента страны Милоша Земана речь об их отмене не идет.


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