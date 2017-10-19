Боевики "Талибана" напали на базу военных

Об этом передает ToloNews.

Согласно информации источника, в результате нападения погибло более 43 человек, девять человек госпитализированы, еще шестеро скрылись в неизвестном направлении. Всего же на военном участке находилось 60 солдат.

Боевики организовали атаку на автомобилях Humvee, в которых находилась взрывчатка, затем дополнительные силы боевиков провели обстрел и зачистку базы. Двое террористов-смертников подорвали себя и автомобили.

Правительство совместно с коалицией альянса провела авиаатаку и ликвидировало более 10 террористов. Недавно в афганской провинции Пактия талибы организовали атаку на полицейский участок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее талибы в Афганистане заложилу бомбу, предназначенную для военных, погибли шесть мирных жителей.