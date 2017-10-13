11:33 13.10.2017 | Происшествия | Новости
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Во Вьетнаме растет число жертв наводнения и оползней

По состоянию на утро пятницы, 13 октября, количество жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 54 человека.

Во Вьетнаме растет число жертв наводнения и оползней

39 человек считаются пропавшими без вести. Как сообщает Channel News Asia, ссылаясь на данные агентства по предотвращению стихийных бедствий, на этой неделе около 317 домов рухнули в результате наводнений и оползней, а более 34 тысяч других домов были затоплены или повреждены.

При этом, по данным местных властей, более 22 тысяч гектаров риса были затоплены, а около 180 тысяч животных были убиты или смыты.

Наводнение также затронуло семь из 77 провинций Таиланда, соседа Вьетнама на западе, где были размыты более 480 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

В свою очередь министр сельского хозяйства страны Нгуен Сюань Куонг заявил, что наводнения, которые произошли во Вьетнаме на этой неделе, начиная с понедельника, являются самыми сильными за последние годы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера число жертв в результате наводнения во Вьетнаме превысило полсотни человек. Стихийное бедствие изолировало множество районов из-за оползней и создало большие пробки.


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