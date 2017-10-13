Во Вьетнаме растет число жертв наводнения и оползней

По состоянию на утро пятницы, 13 октября, количество жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 54 человека.
39 человек считаются пропавшими без вести. Как сообщает Channel News Asia, ссылаясь на данные агентства по предотвращению стихийных бедствий, на этой неделе около 317 домов рухнули в результате наводнений и оползней, а более 34 тысяч других домов были затоплены или повреждены.
При этом, по данным местных властей, более 22 тысяч гектаров риса были затоплены, а около 180 тысяч животных были убиты или смыты.
Наводнение также затронуло семь из 77 провинций Таиланда, соседа Вьетнама на западе, где были размыты более 480 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
В свою очередь министр сельского хозяйства страны Нгуен Сюань Куонг заявил, что наводнения, которые произошли во Вьетнаме на этой неделе, начиная с понедельника, являются самыми сильными за последние годы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера число жертв в результате наводнения во Вьетнаме превысило полсотни человек. Стихийное бедствие изолировало множество районов из-за оползней и создало большие пробки.