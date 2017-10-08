В Латвии вертолет разбился во время ралли

По информации ведомства, вертолет упал при взлете недалеко от финиша 11-го скоростного участка. Сейчас этот участок ралли закрыт.

В полиции отметили, что инцидент произошел около двух дня по местному времени. На борту вертолета находились четыре человека.

По данным медиков, в результате катастрофы один человек погиб, трое получили ранения. Двое получили травмы и находятся без сознания, а еще один травмированный в сознании.

В данный момент, причины падения вертолета выясняются. По словам очевидцев, воздушное судно при взлете задело электропровода.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов упал военный самолет. Как известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли.