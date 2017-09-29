Возле Хмельницкого упал военный самолет, есть жертвы

Эту информацию подтвердил высокопоставленный чиновник Хмельницкой ОГА.

Как известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли.

"Подтверждаем, что во время плановых полетов произошел авиационный инцидент: упал учебно-тренировочный самолет Л-39", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Кроме того, проходят следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хмельницкой области упал легкомоторный летательный аппарат, который осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника.