15:19 29.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Возле Хмельницкого упал военный самолет, есть жертвы

Сегодня, 29 сентября, неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, упал военный самолет.

Возле Хмельницкого упал военный самолет, есть жертвы

Эту информацию подтвердил высокопоставленный чиновник Хмельницкой ОГА.

Как известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли.

"Подтверждаем, что во время плановых полетов произошел авиационный инцидент: упал учебно-тренировочный самолет Л-39", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Кроме того, проходят следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хмельницкой области упал легкомоторный летательный аппарат, который осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника.


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