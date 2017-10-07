16:45 07.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне произошла перестрелка

В Северном микрорайоне города Херсон неизвестные обстреляли двоих мужчин. Об этом передает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

В Херсоне произошла перестрелка

Согласно информации службы, около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей. Правоохранители объявили план-перехват в городе.

В результате стрельбы мужчины получили пулевые ранения и были госпитализированы. На данный момент жизням пострадавших ничего не угрожает.

Сотрудники полиции выясняют мотивы нападения преступников. Стрелкам грозит пять и более лет лишения свободы согласно ст. 115 Уголовного кодекса Украины за попытку умышленного убийства. Пострадавшие и очевидцы еще не были опрошены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Берислав Херсонской области депутат от Оппозиционного блока местного городского совета Александр Починок в пьяном виде устроил стрельбу во дворе своего дома


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