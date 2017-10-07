В Херсоне произошла перестрелка

Согласно информации службы, около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей. Правоохранители объявили план-перехват в городе.

В результате стрельбы мужчины получили пулевые ранения и были госпитализированы. На данный момент жизням пострадавших ничего не угрожает.

Сотрудники полиции выясняют мотивы нападения преступников. Стрелкам грозит пять и более лет лишения свободы согласно ст. 115 Уголовного кодекса Украины за попытку умышленного убийства. Пострадавшие и очевидцы еще не были опрошены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Берислав Херсонской области депутат от Оппозиционного блока местного городского совета Александр Починок в пьяном виде устроил стрельбу во дворе своего дома