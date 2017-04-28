Пьяный херсонский депутат устроил стрельбу и сбежал

После чего он сбежал. Сейчас полиция объявила розыск на сбежавшего депутата. Как сообщают Херсонские вести, в полицию позвонили жители города.

Они сообщили, что Починок, находясь в собственном частном доме, открыл пальбу из огнестрельного оружия. При этом, по словам очевидцев, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место событий прибыли следственная группа и группа спецназа из Херсона. Дом Починка был окружен.

Сотрудники правоохранительных органов провели переговоры с женой депутата Валентиной, которая заявил, что ее муж сдаваться не намерен и может оказать сопротивление, в том числе и применить оружие. Вместе с тем полиции таки удалось проникнуть в дом и задержать Починка, причем он, действительно, физически сопротивлялся.

Полиция отобрала у задержанного наган с поврежденными номерными знаками и несколько патронов калибра 7,62 мм. Народный избранник был доставлен в Бериславский районный суд, где его должны были привлечь к административной ответственности. Однако еще до судебного заседания он сумел сбежать из здания суда и скрыться в неизвестном направлении.

В настоящее время, как утверждают в полиции, нарушитель продолжает скрываться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Васильков Киевской области в понедельник, 24 апреля, произошла стрельба. Стреляли на территории пожарной части. Полиция установила всех участников инцидента и среди них оказался глава наблюдательного совета "Киевгорстроя" Владимир Слончак.