12:33 04.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Казахстане разбился самолет: погибла бригада медиков

Еще вчера, 3 октября, в Казахстане пропал самолет Ан-28 авиакомпании East Wing. Однако уже сегодня, 4 октября, стало известно что авиалайнер потерпел крушение, в результате чего погибло пять человек. Все погибшие оказались медиками. 

В Казахстане разбился самолет: погибла бригада медиков

Врачи вылетели из Алматы в город Шымкент для оказания помощи родильнице в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав страны. 

Отметим, что в бригаду санитарной авиации входили профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович.

В Минздраве страны также сообщается, что спустя некоторое время после вылета, связь с самолетом была потеряна.

"Самолет позже нашли вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших", - говорится в сообщении.

Напонмим, как сообщал ранее "УРА-Информ", в лесистой местности в американском штате Теннесси военный самолет Boeing T-45 Goshawk потерпел крушение, в результате чего по меньшей мере погибли два человека.


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