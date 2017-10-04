В Казахстане разбился самолет: погибла бригада медиков

Врачи вылетели из Алматы в город Шымкент для оказания помощи родильнице в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав страны.

Отметим, что в бригаду санитарной авиации входили профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович.

В Минздраве страны также сообщается, что спустя некоторое время после вылета, связь с самолетом была потеряна.

"Самолет позже нашли вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших", - говорится в сообщении.

Напонмим, как сообщал ранее "УРА-Информ", в лесистой местности в американском штате Теннесси военный самолет Boeing T-45 Goshawk потерпел крушение, в результате чего по меньшей мере погибли два человека.