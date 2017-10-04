В Казахстане разбился самолет: погибла бригада медиков

Еще вчера, 3 октября, в Казахстане пропал самолет Ан-28 авиакомпании East Wing. Однако уже сегодня, 4 октября, стало известно что авиалайнер потерпел крушение, в результате чего погибло пять человек. Все погибшие оказались медиками.
Врачи вылетели из Алматы в город Шымкент для оказания помощи родильнице в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав страны.
Отметим, что в бригаду санитарной авиации входили профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович.
В Минздраве страны также сообщается, что спустя некоторое время после вылета, связь с самолетом была потеряна.
"Самолет позже нашли вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших", - говорится в сообщении.
Напонмим, как сообщал ранее "УРА-Информ", в лесистой местности в американском штате Теннесси военный самолет Boeing T-45 Goshawk потерпел крушение, в результате чего по меньшей мере погибли два человека.